Video içerik üreten girişimcilere yatırım

Video yayıncılığı alanında yaptığı yatırımlarla dijital altyapıların gelişmesini ve ekosistemin büyümesini hedefleyen Power House, 10 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle Türkiye ve dünyada yeni teknoloji iş modellerini bünyesine katarak değer yaratmaya odaklanıyor

Teknoloji ve video yayıncılığı alanlarında çok sayıda şirketi çatısı altında barındıran Key Networks Group sahip olduğu bilgi birikimi, teknoloji ve inovasyon gücüyle finansal kaynakları birleştirerek Power House'u 2022 yılının ilk yarısında ekosisteme kazandırdı. Video yayıncılığı dikeyinde fikir aşamasından başlayarak girişimcilerin desteklenip iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, hızlandırılması ve global ölçeğe ulaştırılması hedefiyle ilerleyen Power House kısa sürede 4 önemli yatırım gerçekleştirdi. Enes Usta, Yiğit Doğan Çelik ve Kerem Ersoy'un kurucu ortakları oldukları Key Networks Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Power House, uzman kadrosu ve yatırımlarıyla uzun vadede pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Rekabetin zorlu olduğu video ekosisteminde öne çıkabilmek adına teknoloji ve yaratıcılığı bir arada kullanarak ilerlemeyi hedef edinen Power House'un yatırım yaptığı markalar arasında Ollang, Cineshort, Deepzen ve Başlat gibi girişimler yer alıyor. Video yayıncılığı dünyasında bu yatırımlarla dikkat çeken Power House, yaratıcı fikirler ve stratejik düşünce üzerine geliştirdiği programlar ile girişimlere önemli geliştirmeler ve inovasyon imkânı tanıyor.







DUBLAJ TEKNOLOJİLERİ

Ollang, video ile audio içerikleri için uçtan uca alt yazı ve dublaj teknolojileri sağlayan bir teknoloji girişimi. TV/Film şirketleri, Youtube içerik geliştiriciler, E-learning platformlarına AI Dubbing teknolojilerini sunarak içeriklerini milyonlarca izleyiciyle buluşturmalarına imkân sağlıyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 10'uncu dönemine de dahil olan Cineshort girişimi, gün içerisindeki kısa vakitlere filmler sığdırılan yeni nesil video platformu olarak faaliyet gösteriyor. Dikkat süresi kısa olup içerikte kalite arayanlar için Cineshort yeni bir eğlence alanı olma özelliği taşıyor. Uygulama mağazalarından indirilip ücretsiz kayıt olabilir, yeni filmler keşfedebilirsiniz.







SESLİ KİTAPLAR DA VAR

DEEPZEN, metninizi doğal sesin duygu, tonlama ve ritmiyle zenginleştirilmiş ses içeriğine dönüştürüyor. Sesli kitaplar, reklam, pazarlama, marka sesleri ile podcasting, oyun ve sanal asistanlar dahil olmak üzere diğer sesli içerik türleri için dijital ses çözümleri üretiyor. Başlat, Türkiye'nin ücretsiz dijital içerik ve yayın platformu olarak yüzde 100 yerli sermaye ile kuruldu. İçerisinde 6 bin saatten fazla premium film ve dizi içeriği bulundurmasının yanında 7/24 yayın yapan kendi kanallarıyla birlikte ulusal TV ve radyo kanallarına erişebiliyorsunuz. Sadece Başlat'a özel spor, magazin, eğlence programları da bulunuyor. Ayrıca yüz binlerce kısa video ile kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmayı da amaçlıyor.







10 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

POWER House Kurucu Ortağı Enes Usta yaptığı açıklamada, video yayıncılığı alanında önemli iştiraklere sahip bir organizasyon olduklarına dikkat çekerek, "Video içerik alandaki odağımızı büyütmek küresel bir büyüme ve iddia ortaya koymak için yeni teknolojilere ve yeteneklere ihtiyaç duyuyoruz. Hem bünyemizdeki şirketlerin gelecek vizyonuna katkı sağlamak hem de video ekosistemini geliştirmek amacıyla Power House platformunu hayata geçirdik. Parlak iş Planları olan girişimciler ile yenilikçi çözümler ortaya koymuş girişimlere yatırım yapıyor ve onlara her türlü büyüme desteğini sağlıyoruz. Power House olarak 2022 içinde önemli yatırımlar yaptık. Önümüzdeki yıl için 10 milyon dolarlık bir kaynak ayırdık ve gelecek dönemlerde yenilikçi fikir ve iş modellerine yaptığımız yatırım miktarını artırmayı da düşünüyoruz. Burada teknoloji geliştirme, strateji oluşturma, pazarlama ve iş geliştirme desteği sunma gibi alanlarda önemli katkılar sunuyoruz" dedi.

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KUZEY KIBRIS 'GİRİŞİMCİ KÖYÜ' HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, teknolojik girişim ve yatırımları Ada'ya çekmek için "Girişimci Köyü"nü hazırlıyor. Köy, altyapısıyla girişimci ve yatırımcılara yeni alternatifler sunacak

DÖNÜŞÜMÜN ancak 'teknoloji' ile olacağına inanan Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD), kaliteli insan kaynağı ve yatırımları çekmek için "Girişimci Köyü" projesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dijital Dönüşümü- Fintek Zirvesi'nde sundu. Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi ve KTTO işbirliği ile düzenlenen Kuzey Kıbrıs'ın Dijital Dönüşümü-Fintek Zirvesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun katılım ve konuşmaları ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada hem Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği hem de gönüllerinde KKTC'ye sevgisi ve inancı olan başarılı girişimler sayesinde ülkenin daha ileriye taşınacağını vurguladı. Tatar, "Kendini geliştirmiş fikir ve bilim sahibi, ülkeye büyük hizmetler verebilecek potansiyelin burada olması, başlı başına zenginliğimizin bir ifadesidir" dedi. Zirveye TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi üyeleri ile yatırım fonları, Yıldız Teknopark, Borsa İstanbul yetkilileri konuşmacı ve panelist olarak katılım göstererek KKTC fintek girişimleri ve fintek sektöründe faaliyet gösteren şirket yöneticileri ile bir araya geldi. Birçok finans sektörü üyesi, kurum yöneticileri, STK ve akademisyenin ilgi gösterdiği zirvede KKTC girişimleri yatırımcılarla buluştu.







GİRİŞİMCİLERE ÖZEL

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay gerçekleştirdiği konuşmasında yerel girişimleri Borsa İstanbul Özel Pazar'a davet ederek, GİTYAD referansı ile başvuracak girişimleri üye yatırımcılar ile buluşturma sözü verdi.



ALTYAPI YATIRIMLARI ARTMALI

KKTC Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi Başkanı, Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği kurucularından Ahmet Bilgen yaptığı sunumda Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan örnek rakamlar vererek gerçekleştirdiği sunumda finansal teknoloji girişimlerinin ülke ekonomilerinde ne kadar hızlı etkiler yarattığını anlattı ve önümüzdeki dönemde GİTYAD olarak farklı konu başlıkları ile bu zirvelere devam edeceklerini söyledi. Bilgen "Girişim Köyü" projesinin pek çok yatırımcı ve girişimciyi heyecanlandırdığını belirterek, elektrik ve internet altyapısı olarak köyün önemli destek alacağını vurguladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi Başkanı Koray Bahar ise yaptığı konuşmada tüm üyeleri ile KKTC fintek girişimlerinin yanında olduklarını ifade etti.