Futbolun en özel anları çoğu zaman bir golle değil, o golü hazırlayan kusursuz bir pasla başlar. Yıllar boyunca zekası, görüş açısı ve teknik kapasitesiyle fark yaratan efsane isimler, oyunun ritmini belirleyerek tarihe geçti. İşte futbol tarihinin en iyi 20 pasörü…
20- Roberto Baggio
19- Cesc Fabregas
18- Mesut Özil
17- Kevin De Bruyne
16- Andrea Pirlo
15- Toni Kroos
14- Juan Roman Riquelme
13- Luka Modric
12- Andres Iniesta
11- Paul Scholes
10- Dennis Bergkamp
9- David Silva
8- Ronaldinho
7- Zinedine Zidane
6- Michel Platini
5- Xabi Alonso
4- Michael Laudrup
3- Johan Cruyff
2- Lionel Messi
1- Xavi