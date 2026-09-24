Golün arkasındaki en büyük pay sahiplerinden biri de pas ustalarıydı. Savunmaları tek hamleyle delen bu yıldızlar, futbol tarihine damga vurdu. Dünya futboluna damga vurmuş pasörleri sıraladığımız listede sadece tek Türk futbolcu kendisine yer buldu...

Futbolun en özel anları çoğu zaman bir golle değil, o golü hazırlayan kusursuz bir pasla başlar. Yıllar boyunca zekası, görüş açısı ve teknik kapasitesiyle fark yaratan efsane isimler, oyunun ritmini belirleyerek tarihe geçti. İşte futbol tarihinin en iyi 20 pasörü…

20- Roberto Baggio

19- Cesc Fabregas

18- Mesut Özil

17- Kevin De Bruyne

16- Andrea Pirlo

15- Toni Kroos

14- Juan Roman Riquelme

13- Luka Modric

12- Andres Iniesta

11- Paul Scholes

10- Dennis Bergkamp

9- David Silva

8- Ronaldinho

7- Zinedine Zidane

6- Michel Platini

5- Xabi Alonso

4- Michael Laudrup

3- Johan Cruyff

2- Lionel Messi

1- Xavi