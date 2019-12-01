Roma’yı yakalım Bakü’de buluşalım

EURO 2020 finallerinde İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleştik. 12 Haziran’da Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacağız. Sonrasında Bakü’ye geçeceğiz

Ay-yıldızlılar 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile kozlarını paylaşacak

Milli Takımımız EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek. Avrupa şampiyonalarının 60. yılı olması nedeniyle 12 şehirde oynanacak olan turnuvada A Milli Takım, İtalya ve Azerbaycan'da grup maçlarını tamamlayacak. Dün Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan kura çekiminde ay-yıldızlılarımız, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. 1. torbadan gelen İtalya ile turnuvanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceğiz. Sonrasında ise Azerbaycan'a gidecek olan Türkiye 17 Haziran'da Galler ile 2. maçını oynayacak. Gruptaki son maçımızda ise 21 Haziran'da yine Bakü'de İsviçre karşısına çıkacağız.



GRUPTA 3 BİN 120 KM YOL YAPACAĞIZ



6 grup belirlenirken 4 gruptaki son takımlar UEFA Uluslar Ligi'ndeki play-off maçlarının ardından belli olacak. Türkiye önce İtalya'da ardından da Azerbaycan'da devam edeceği grupta toplam 3 bin 120 km mesafe kat edecek.



İTALYAN BASINI: BU AÇILIŞ ÇOK ZOR OLACAK



TÜRKİYE'NİN İtalya ile açılış maçında karşı karşıya gelecek olması İtalyan basınında da büyük yankı buldu. İtalyanların ünlü deyimi olan 'Anneciğim Türkler' başlığı sosyal medyada İtalyanlar arasında en çok kullanılan söz oldu. La Gazetta dello Sport, "En zor açılış, zor bir maç olacak" derken Tuttosport ise "Türkler Fransa'ya yenilmeden geldi. Çok zor olacak" yorumunda bulundu.



YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR



M.MUHARREM KASAPOĞLU (GENÇLIK VE SPOR BAKANI): "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz.

Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..."

NİHAT ÖZDEMIR (TFF BAŞKANI): "Fransa'yı yenememiştik. Fransa'yı Konya'da yendik, evlerinde rövanşı vermedik. İtalya'ya da ilk mağlubiyeti tattıracağız.

EURO 2020 zaten bizim hakkımızdı. Söke söke finallere kaldık.

Finalleri Türkiye'ye getiremedik, belki kupayı getiririz. Ülkemize hayırlı olsun. Hedefimiz 2020'ye katılmaktı, başarılı maçlardan sonra bugüne geldik. İyi bir grup çektik. İlk maçı oynayacağız, bütün dünya izleyecek. Sonra Bakü'ye gideceğiz, kendi evimiz sayılır. Amacımız bu gruptan iyi bir oyunla çıkmak, ondan sonrası ise artık Allah Kerim."



TÜRKİYE'YE SELAM!



ARKADAŞIMIZ Fatih Doğan, kura çekiminin ardından İtalya'nın hocası Roberto Mancini ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam, "Türkiye'ye ve oradaki dostlarıma selam söyle" diyerek maç öncesinde mesajını SABAH aracılığı ile verdi.



İTALYA'YA SÜRPRİZ VAR



Şenol Güneş, İtalya galibiyetiyle başlamak istediklerini söyledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk maçta İtalya'yı yenerek turnuvaya başlamak istediklerini söyledi. Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadelesi olacağını da sözlerine ekleyen Güneş, şunları söyledi: "Türkiye olarak burada olmak gurur verici. Ülkemizi iyi temsil etmek, fair-play içerisinde güzel maçlar oynamak istiyoruz. Büyüyen, gelişen bir takım olarak tecrübe kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah gruptan çıkarak daha güzel günler görürüz. Açılışta alacağımız iyi bir sonuç bize güzel bir yol gösterir. Açılış maçında Türkiye'nin oyun felsefesini göstermek için büyük bir şansımız olacaktır. İtalya buraya kayıpsız geldi. Açılış maçlarında sürprizler olabilir. İnşallah İtalyanlar ilk mağlubiyeti bizde görürler."



'3 TAKIM BİRBİRİNE YAKIN'



2. maçımızda karşı karşıya geleceğimiz Galler'in teknik patronu Ryan Giggs, eşleşme için şunları söyledi: "Birbirine yakın bir grup. Türkiye harika bir eleme grubu geçirdi. Türk takımlarına karşı oynadım, harika bir ülke, taraftarlar harika, maçları dört gözle bekliyoruz."



'YENİLGİYE HAZIR OLUN'



İTALYA Teknik Direktörü Roberto Mancini kuranın ardından şunları söyledi: "Bu kura harika oldu. Çok mutluyum çünkü bazı dostlarımla karşılaşma imkanı bulacağım bu maçta. Ama Türkler yenilgiye de hazır olsunlar. Roma'da çok Türk taraftar var. Güzel bir maç olacaktır."



KURA ANALİZİ Bülent TİMURLENK



Neden olmasın!

ALMANYA-FRANSA ve Portekizli gruba bakınca elbette ki bizimki güzel kura görünüyor. İtalyanlar yeni ve kaliteli bir jenerasyon yakaladı. Ama hoca krizini çözemiyorlardı. Mancini de kulüp teknik adamlığında geri gitmişti. Bu evlilikten kazanan bir İtalya çıktı. Defans hatları çok sağlam ve tecrübeli. Orta sahada vitrine sürdükleri gençler büyük potansiyele sahip ve İmmobile, Belotti gibi İtalya Ligi'ni sallayan golcülere sahipler. Elbette grubun favorisi kağıt üzerinde İtalya. İsviçre, son 15 yılda turnuva takımı olmayı başardı. Göçmen oyuncuların kalite ayakları ile ülke içinden gelen sertliğe sahip isimlerden iyi bir karışım yarattılar. Geçmişe nazaran zor gol yiyen takım kimliğini biraz kaybettikleri kesin. İsviçre maçımız kilit olacaktır. Galler kısaca hayatında Dünya Kupası görmemiş teknik adamları efsane futbolcu Ryan Giggs ve Real Madrid forması giyen Gareth Bale demek. Yüksek toplara güvenen, dişe diş mücadeleyi seven tipik bir Ada futbolu temsilcisi. İtalya ile başkentinde oynamak ne kadar dezavantaj ise Azerbaycan'da diğer iki maçı oynamamız o kadar büyük avantaj. Bakü'de sanıyorum tribünlerin %80-90'ı Türkiye'nin arkasında oynayacak. Futbolda 6 ay sonrası için büyük harflerle tahmin yapmak olmaz. Son dünya şampiyonuna yenilmeden finallere giden Türkiye hücum performansını da defans performansı kalitesine çıkarırsa iki maçın favorisiyiz. İtalya ile de bu seviyeyi yakalarsak, neden olmasın!