İSKENDER GÜNEN

SİVASSPOR ardından Galatasaray maçlarında tempolu, coşkulu ve mücadele gücü yüksek bir Trabzonspor vardı. Peki dünkü maçta değişen neydi? Öncelikle sistemde ve oyuncu tercihlerinde istikrarlı olmak başarı için şart. Sistemi iç sahada işlevsel kılan önde yapılan baskı.

Bu baskıyı başlatanların başında Rodallega gelmekte. Ardından Olcay ondan sonra ise Abdülkadir; o da sağ çizgide değil içerde oynadığı zaman. Attığı goller dışında takım oyuncusu da olan Rodallega'yı dışarıda bırakmak yanlıştı. İlk yarıda kazanılan penaltı pozisyonuna kadar Göztepe savunması çok rahat bir oyun ortaya koydu. Yenilen birinci gol, 3-4 oyuncunun bireysel hatalarından kaynaklandı.

İkinci golde ise Onur'un hatası öne çıktı.

İkinci yarıda Rodallega'yı Burak'ın yanına alıp Amiri'yi çıkardıktan sonra ise ilk yarıya göre etkin olmaya çalışan Trabzonspor, Abdülkadir'in getirdiği topta Burak ile golü buldu. Sistemi bozduğunuz zaman dünkü gibi görüntülerin ortaya çıkması normal... Kadro olarak savunma oyuncularının yetersizliği her zaman bilinen bir gerçek.

Bir başka sorun ise kenarda Nwakaeme'nin, Galatasaray maçındaki oyununu düşünürsek adam eksilten kenar oyuncusu özellikli bir isim yok. Abdülkadir ve Yusuf hiçbir zaman kenarda oynayabilecek ve katkı yapabilecek isimler değil. Ünal Karaman nasıl bir çözüm bulur onu şu an bilebilmemiz mümkün değil. Ancak Rodallega takım oyuncusu olduğu için mutlak ilk 11'de yer almalı.