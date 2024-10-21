Öncelikle gündüz maçlarının keyfi bir başka oluyor.. Hava güzel, atmosfer harika ve bir de üstüne Cumhuriyet Bayramı coşkusu eklenince, Beşiktaş adına mutlu bir gün oldu.. İki yarısı farklı bir karşılaşmaydı.. Beşiktaş ilk devre iyi, ikinci yarı ise biraz terledi.. Konyaspor, 45 ile 65. dakikalar arasında sıkıntılar yarattı.. Mert'in kurtarışı ve isyanı vardı bu bölümde.. Kibar bir şekilde arkadaşlarını uyardı! Pozisyon verdi rakibe Kartal.. Bitirici, kaliteli ayakları olsaydı Konyaspor maça ortak olabilirdi.. Taraftarın baskısı ile sonunda Semih 11'de sahaya çıktı.. Penaltıyı yaptırdı.. Maçın kırılma anıydı.. Değerliydi.. Siyah-beyazlı takımı taşıyan önemli isimler var.. Birincisi Rafa Silva.. Attığı gol, sakinliği, kalitesi, duruşu ve yeteneği 100 üzerinden 100 olan bir isim.. Ama acımasız tekmelere maruz kalmaya devam ediyor.. Muçi vasattı, Gedson önemli fırsatlar kaçırdı.. Immobile, Kayserispor maçında attığı kafa golü dışında penaltıdan goller atıyor.. Akan oyunda gol bulamıyor.. Hollandalı teknik adam, Semih'i çıkartarak Al-Musrati'yi oyuna aldı.. Musrati ceza sınırındaydı.. Risk alarak Lyon maçının denemesini yaptı 4-3-3 ile.. Önce Lyon maçı ama ardından da G.Saray karşılaşması var.. Beşiktaş bir G.Saray maçıyla lig öncesi coşmuştu.. Şimdi rakibiyle ikinci bir final müsabakası oynayacak.. Bu futbolun üstüne çıkması lazım. Beşiktaş kadro olarak G.Saray'ın gerisinde.. Kötü fikstürü nedeniyle de yine Avrupa'da deplasmandan dönecek. Beşiktaş'ın bu stoper ikilisi (Emirhan-Uduokhai) G.Saray'ın ekmeğine yağ sürer. Derbiye Paulista ve Rashica'nın yetişmesi gerekiyor.