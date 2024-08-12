MUSTAFA ÇULCU

Rapid Wien maçından sonra çok eleştirilen Abdullah hoca hem oyuncu hem de oyun değişimi ile maça 4 farklı isimle başladı. Eren, Ozan, Mendy ve Lundstram yerine Barisic-Okay-Bardhi ve Cihan ile sahadaydı. Oyunun ilk yarısında Visca'nın olduğu sağ kanattan çoğunlukla oynandı. Yan paslar yerine dikine oynayan oyuncuları tercih etse de ilk yarıda istenen performansı yakalayamadılar. Sivasspor, ilk yarıda %31 topa sahip olurken daha tehditkâr ataklar yaptı. Sivas, 3 stoperle 5'li savunma yapınca Trabzonspor'dan Draguş kımıldayamadı.









İkinci yarıdaki değişikliklerle oyun hareketlense de takımlar birer puanla ayrıldı. Hakem Cihan Aydın, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Hakemi maçta zorlayacak pozisyon yoktu. Hakem de maçı zora sokmadı, başarı ile yönetti. 44. dakika Sivas atağında sağdan Murat Paluli ile Trabzonsporlu Barisic'in ikili mücadelesinde asla penaltıdan söz edilemez. Çünkü Sivaslı Paluli, takılarak düşüyor. Yeni yılda değişmesi muhtemel FIFA listesinin, geçen sezon da gösterdiği performansla birlikte en büyük adayı olduğunu gösterdi. Geçen seneye oranla kilo vermiş ve belli ki bu sezona iyi hazırlanmış. Oyuncularla iletişimi iyi kurdu ancak kendisine şunu tavsiye edebilirim, pozisyonları fazla izah etmeye gerek yok.

***

ŞANSALAN BAŞARILI YÖNETTİ

Samsunspor'un transfer yasağı, futbolumuzun da en önemli sorunu. Bir diğer sorunumuz da sahalarımızın kötü zemini. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip futbolumuza bu zeminler yakışmıyor.

İlk 30 dakika Samsun organize baskı ile Beşiktaş'ı sahasından çıkartmadı ama Kartal ilk yar-ı da rakip ceza alanında 4 kez topla buluştu, 2 gol bulduİ. lk golde Semih'in Rafa Silva'ya attığı derin pas, Silva'nın topu alış, sürüş ve vuruşu muhteşemdi.

Maçta; 4. dakikada Paulista ciddi sakatlık yaşadı, yerde kaldı. Hakemin bunu fark edemeyip oyunu geç durdurması, oyuncu sağlığı açısından deneyimine ve çağdaş hakemlik anlayışına yakışmadı. 8. dakikada Bennasser'in Gedson'a yaptığı faul; umut vadeden atağa da girer, kontrolsüz harekete de girer. Mutlak sarı kart olmalıydı.









Hakem faulü verdi, kartını kullanmadı. Hakemlere eğitimciler, "Maçın başında hemen karta girmeyin" diye tavsiyede bulunuyorlar ama bunda ısrar yanlış. Pozisyon net ise dakika fark etmez, çıkmalı… 16'da Samsun'un Mouandilmadji ile attığı gol açık ofsayttı, iptali doğruydu. 23'te Samsun penaltı bekledi ancak Holse, Al-Musrati ye kendi takılıp düşüyor. Penaltılık bir durum yok. Hakemin maçta iki kez su molası vermesi, oyuncu sağlığı ve mevsimsel açıdan doğru uygulama oldu. Bu eleştiri ve tavsiyelerimizin ötesinde hakem Ali Şansalan iyi koştu, iyi yer aldı. Oyuncularla iyi iletişim kurdu. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu, ekibiyle birlikte başarılı bir yönetim gösterdi.