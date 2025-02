MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş pas oyunu ve önde baskı ile başladı. Rafa Silva, Gedson, Chamberlain ve Rashica gibi kadife ayaklar pas kalitesini ve tempoyu yükseltti. Trabzonspor çıkamadı. Rafa Silva'nın geriden top alarak atak başlatma isteğinde yaptığı pas hatasını değerlendiren Trabzonspor, ilk kez geldi ve golü buldu. Malheiro ve Mustafa, Beşiktaş kanat forvetlerini ilk yarıda çizgiye inip orta yapmalarına izin vermezken ikinci yarıda açıklar verdi. Batagov, Savic ve Mendy merkezde kaymaları ve kademeleri iyi yaptılar. Rakip hücuma geçince Sikan ve Visca geriye gelip savunmaya destek verdi. Trabzonspor'un 'İyi savunma yaparım, fırsat bulduğumda gol atarım' taktiği ilk yarıda tuttu. Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi ile oyun kalitesi ilk devrede uyumlu değildi. Herkes çok çalışıyor görünüyor vız vız vız ama kovanda bal yok.

İmmobile ise etkisizdi. İkinci yarı Rafa Silva gerçeği, Beşiktaş'ı şahlandırdı. Oyun üstünlüğü, üretkenlik, gol arayışı, Beşiktaş'taydı. Emirhan ikili mücadelelerde çok top kazandı. Her iki takım da oyunda taktiksel disiplinden ve oyun sadakatinden ayrılmadan oynadılar. Yerde yatmalar, oyunu çirkinleştirmeler olmadı. Hakemi zora sokmadılar. Kaliteli ayak ve yıldızı fazla olan kazandı. Beşiktaş uzun zaman sonra ilk defa bu kadar istekliydi.

Oh beeee…Haftalar sonra öz güvenli, oyuna ve oyunculara saygılı, tempoyu yükselten, çağdaş, dinamik bir hakem seyrettik. Cihan Aydın'ı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Hak ettiğin FIFA listesinden seni çıkaranlar şimdi vicdan azabı çeksin, utansın. Bitkisel hayattaki ülke hakemliğine can verdin.