MUSTAFA ÇULCU

Göztepe çok arzulu, güvenli ve önde baskıyla başladı. Trabzonspor 10 dakika topu ileriye taşımada zorlandı. Sonra rakip defans arkasına atılan uzun toplar ve Nwakaeme'nin taşıdığı toplarla pozisyon bularak etkili olmaya başladı. Banza, kötü bir vuruşla penaltıyı kaçırdı. Ozan'ın ilginç vuruşu ve Zubkov'un golleriyle galibiyeti hak eden kupa beyi Trabzonspor finalist oldu. Cihan Aydın FIFA kokartlı değil, lakin ligimizin güven veren tecrübeli hakemi. Trabzonspor'un attığı ve iptal edilen golde, topu ağlara yollayan Ozan ofsayt değil. Ancak ilk pozisyonda Sikan ofsayt, iptal doğru. 32'de Ogün topa ayağını uzatıp ilk vuran isim ancak ikili mücadelede vurmaya gelirken sol kol açık, devamında Sikan vuruyor. Muhtemelen top dizi sıyırıyor gibi, eee açık kola gelen top sahada penaltı olmalıydı. Bir oyuncu topa hamle yaparken eller kollar genişleyerek gelirse haksız avantaj elde eder ve bedeline katlanır. 35'te Banza ikili markajda rakibin el temasını sırtında hissettiği an kendini yere kolay bıraktı. Penaltı olmaz, devam kararı doğru. 49'da Nwakaeme şut attı. Heliton elle müdahale edince hakem doğru kararla penaltı verdi. 1 numaralı yardımcı pozisyonun başlangıcında Mustafa'ya ofsayt kaldırdı, oysa yoktu. VAR uzun bir incelemeden sonra ofsayt olmadığını tespitle hakemin penaltı kararını onayladı. Gösterdiği doğru sarı kartların yanında göstermediği kartlar vardı. Topu oyunda tutma isteği basit temaslarda oyunu oynatması olumlu. Her şeye rağmen gösterdiği performansla hak ettiği FIFA listesinden adaletsizce onu çıkaranlara "Bu âlemin iyisiyim. Yaptığınız haksızlıktan utanın" mesajını verdi.