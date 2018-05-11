80'li, 90'lı yıllarda futbol maçlarını izlemek için Türkiye'nin birçok kentine gittim. SABAH İl Buluşmaları sayesinde buluştuğumuz kentlerin eski ve yeni halini kıyaslama şansını buluyorum.

Son durağımız Denizli kentiydi ve gördüğüm müthiş değişim beni fazlasıyla şaşırttı..

Geçmişte tozuyla, saç-baş yolduran trafiğiyle, plansız yapılarıyla göz yoran Denizli cazip bir şehir değildi...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren "Modern kent olma" yolunda atılan adımlar "Vizyoner Başkan" Osman Zolan ile birlikte Denizli, "İnsanı iten değil davet eden" bir şehir haline gelmiş...

Pamukkale ile tüm dünyaya adını tanıtan Denizli tekstilde de bir dünya markası olarak Türkiye'nin yüzünü güldürüyor.

Tükettiğinden fazlasını üreten, satın aldığından daha fazlasını ihraç eden ve 162 ülkeye ihracat yapan Denizli Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Denizli'de tam "7T" var... 1-Tarım, 2-Tekstil, 3-Turizm, 4-Tarih, 5-Termal, 6-Teknoloji, 7- Traverten... Bana göre Denizli'de 8'inci bir T daha var. Bu t'nin adı da: Tevazu...

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Tekstil ve Turizm ile ön plana çıkan Denizli tarımda da çok iddialı... Kent, 150 rakımdan, 2500 rakıma kadar değişen yüksekliklere sahip... Tropikal meyveler hariç her şey Denizli'de üretiliyor.Üzümde Türkiye'de ikinci sırada oturan Denizli çerezlik ayçekirdeğinde lider koltuğunda oturuyor. Leblebi deyince insanın aklına Çorum gelir değil mi? OysaPamukkale'yi dünya yıldızı yapan sadece travertenleri değil... Bu yıl 2.5 milyon turisti ağırlayacak olan Pamukkale sıcak suyuyla da büyük ilgi görüyor.Yeraltındakisıcak su hava ile temas etmedığinde 250dereceye ulaşıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Zorlu Enerji'nin elektrik ürettiğini belediye olarak Zorlu ile yapılan anlaşma gereği cirodan yüzde 19 pay alacaklarını söyledi. AyrıcaAydın-Denizli arası seyahat etmek zulümdü. Yollar tek gidiş ve gelişti.Kırmızı ışıklar hiç sönmeyecek gibi yanardı.Başkan Zolan döneminde yapılan üçgen köprülü kavşaklar Denizli'nin trafik sorununu bitirmiş. Yayaların rahatlığı için 15 modern üst geçit yapılmış.Başkan Zolan Denizli halkının rahat nefes alması ve yeşille kucaklaşması için 1.100'ün üzerinde park yapmış.Özelliklegörülmesi gereken 500 dönümlük Çamlıkgöz kamaştırıyor.Kenti tanımak, sorunları tespit etmek ve çözüm için acil el atmak başarının anahtarı. "Bu şehri çok yorduk...Toz oldu, çamur oldu, zaman geldi hatlar koptu, susuz kalındı, insanlar trafikte evine gidemedi" diyen Başkan Zolan "Alt yapı destek ister, sabır ister, cesaret ister" sloganıyla başladığı zorlu süreçte geçen yılArtık Denizli 100 yıl değişmeyecek su hatlarına sahip oldu. Denizli halkı da uzun süredir evlerinin çeşmesinden temiz su içebiliyor.Bir dönem Türk futboluna damgasını vuran ve şampiyonlukların gümrüğü olanSüper Lig'de oynamak modern bir şehir haline gelen Denizli'nin ekonomisine ciddi katkı sağlar.