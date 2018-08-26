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LEVENT TÜZEMEN
26 Ağustos 2018, Pazar LEVENT TÜZEMEN

3 soru 3 cevap

Cocu'nun maçtaki hataları neydi?
Bu zemini iyi tanıyan Barış ile maça başlamaması büyük hataydı. Ligi ve rakibi tanıyan Valbuena ve 'dan çok çabuk vazgeçmemeliydi. Cocu, oyuna golü yemeden önce müdahale etmeliydi.

Josef ve Giuliano'nun eksikliği hissedildi mi?
Giuliano'nun yokluğunda Cocu, Valbuena veya 'den birini 10 numarada kullanıp eksikliğini giderebilirdi ama yapmadı. Giuliano, 'nin oyun aklıydı. Eksikliği aranacaktır.
Josef, takımın orta sahadaki çimentosuydu. Koşan ve mücadele eden Brezilyalının yeri dolmayacaktır

Ayew ve Slimani'yi beğendiniz mi?
Bu iki oyuncu saha içinde birbirlerini tamamlamıyor ve yakın oynamıyor. Slimani; Ekici ve Valbuena ile birlikte oynarsa pozisyon bulma şansı çoğalır. Ayew'in bir kalitesi var ama Fenerbahçe takım oyunu oynamadığından yalnız kalıyor.

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