Cocu'nun maçtaki hataları neydi?

Bu zemini iyi tanıyan Barış ile maça başlamaması büyük hataydı. Ligi ve rakibi tanıyan Valbuena ve Soldado'dan çok çabuk vazgeçmemeliydi. Cocu, oyuna golü yemeden önce müdahale etmeliydi.



Josef ve Giuliano'nun eksikliği hissedildi mi?

Giuliano'nun yokluğunda Cocu, Valbuena veya Mehmet Ekici'den birini 10 numarada kullanıp eksikliğini giderebilirdi ama yapmadı. Giuliano, Fenerbahçe'nin oyun aklıydı. Eksikliği aranacaktır.

Josef, takımın orta sahadaki çimentosuydu. Koşan ve mücadele eden Brezilyalının yeri dolmayacaktır



Ayew ve Slimani'yi beğendiniz mi?

Bu iki oyuncu saha içinde birbirlerini tamamlamıyor ve yakın oynamıyor. Slimani; Ekici ve Valbuena ile birlikte oynarsa pozisyon bulma şansı çoğalır. Ayew'in bir kalitesi var ama Fenerbahçe takım oyunu oynamadığından yalnız kalıyor.