Cevizli-Havuçlu rulo pay tarifi

2 yumurta

1 paket margarin

1 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

4,5 su bardağı un

100 gr. ceviz (dövülmemiş bütün ceviz)

(Payın içine)

1 su bardağı şeker

4 orta boy havuç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı kakao

7-8 kişilik

Cevizli-Havuçlu rulo pay yapılışı :

Fırın kabını margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Cevizleri yan yana ve aralıksız bir şekilde fırın kabına dizelim. Bir kaba eritip soğuttuğumuz margarini,yumurtayı,şekeri ve yoğurdu alarak,mikserle yarım dk. çırpalım.

Kabartma tozu ve unu eleyip özlü bir hamur yoğuralım.Havuçları soyup rendenin iri tarafı ile rendeleyerek içine, tarçın ve kakao ekleyip karıştıralım. Hamuru merdane ile 1/2 cm. kalınlığında açalım. Üzerine havuçlu malzemeyi yayarak hamuru rulo yapıp saralım. Hamur rulosunu şeffaf folyoya sarıp buzluğa koyarak, hamur hafifçe sertleşene dek buzlukta bekletelim. Hamuru buzluktan alıp 2 cm eninde dilimlere keselim. Dilimleri cevizlerin üzerine aralıksız yan yana dizelim. Payı 175 derece ısılı fırında hamurun üzeri hafifçe pembeleşene dek pişirerek fırından alıp soğutalım. Cevizler üstte kalacak şekilde ters çevirerek fırın kabından çıkarıp servis yapalım.