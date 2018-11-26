Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Sürprizli kek tarifi

tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Sürprizli ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Sürprizli kek tarifi...

Giriş Tarihi: 26.11.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 09:57
Sürprizli kek tarifi
Sürprizli kek için malzemeler

5 yumurta

1 paket margarin

2 su bardağı şeker

1 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

2,5 su bardağı un

1/2 su bardağı çikolata kırıntısı

1 limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

pudra şekeri (üzerine serpmek için)

7-8 kişilik

Sürprizli kek yapılışı:

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürüne kadar karıştırın.Eriyip soğuttuğunuz margarini ekleyerek yarım dk. daha çırpalım.Elenmiş unu,kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltalım. Kalan hamura çekirdekleri çıkarılmış vişneleri,iri dövülmüş fındığı, çikolata kırıntılarını ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırarak hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürprizli kek tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN