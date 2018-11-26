Sürprizli kek tarifi

5 yumurta

1 paket margarin

2 su bardağı şeker

1 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

2,5 su bardağı un

1/2 su bardağı çikolata kırıntısı

1 limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

pudra şekeri (üzerine serpmek için)

7-8 kişilik

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürüne kadar karıştırın.Eriyip soğuttuğunuz margarini ekleyerek yarım dk. daha çırpalım.Elenmiş unu,kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltalım. Kalan hamura çekirdekleri çıkarılmış vişneleri,iri dövülmüş fındığı, çikolata kırıntılarını ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırarak hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.