Güveçte kuzu incik nasıl yapılır? Güveçte kuzu incik tarifi...

GÜVEÇTE KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet kuzu incik



4 çorba kaşığı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı tuz



1 çay kaşığı karabiber



10 adet arpacık soğan



1 çay bardağı sıcak su



2 çorba kaşığı domates salçası



1 kg karışık mantar



5 adet küçük boy taze patates



2'şer adet siyah havuç ve kabak



1 adet taze acı kırmızıbiber



2 adet kırmızı biber



4 adet sarı biber



4 adet defne yaprağı



SOS İÇİN:



1 çorba kaşığı üzüm sirkesi



2 çorba kaşığı un



1 tatlı kaşığı hardal



2 çorba kaşığı zeytinyağı



1'er çay kaşığı karabiber ve tuz



1 su bardağı süt

GÜVEÇTE KUZU İNCİK YAPILIŞI

Zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Yarısı ile kuzu inciklerin her tarafını iyice ovalayın. Daha sonra ısıtılmış döküm tavada mühürleyin ve güvece alın. Tavada kalan zeytinyağlı karışımı sos yapmak için tavayı kenara alın. Temizlenmiş arpacık soğanları da güvece ekleyin. 1 çay bardağı sıcak su ile salçayı karıştırın ve malzemenin üzerine gezdirin. Kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1.5 saat pişirin.Mantarları fırçalayıp, üzerilerini temizleyin. Patatesleri kabuklu olarak bırakıp kalan sebzeleri yıkayıp, kabaca doğrayın. Kalan zeytinyağlı karışım ile tüm sebzeleri harmanlayıp güvece alın. Defne yaprağı ekleyip karıştırın. Yeniden kapağı kapalı olarak fırına verin ve 1 saat pişirin. Sos için kenara aldığınız tavaya üzüm sirkesi ekleyip, tavayı spatula yardımıyla sıyırın. Un, hardal, zeytinyağı, karabiber ve süt ekleyip karıştırın. Ocağa oturtup, karıştırarak bir- iki çevirin ve ocaktan alın. Tuz ilave edip karıştırın. Sosu kuzu incikle birlikte servis yapın.