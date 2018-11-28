Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Evde peynir nasıl yapılır?

Evde nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:22
Evde peynir nasıl yapılır?

Öncelikle 10 litre taze sütünüzü tencerenize dökünüz. Kaynama derecesine yaklaşıncaya kadar ısıtınız. Fokurdamasını beklemeyeniz. Sadece kaynama seviyesine yakın olduğunda ocağınızı kapatınız. Daha sonra bir kenarda soğumaya bırakınız. Hızlı soğuması için lavabonun içerisine soğuk su doldurabilir ya da ara ara karıştırabilirsiniz. Sütün ısısı yaklaşık 48 dereceye gelince (serçe parmağınızla kontrol ettiğinizde ortalama 5 saniye sütün ısısına dayanabiliyorsa) soğumuş demektir.

Yarım su bardağı yoğurdu çok hafif sulandırıp iyice çırpınız. Ilıktan daha sıcak olan süte iyice ilave edip çırpınız. Güzelce çırptığınız sütü karıştırarak bir kenarda ılımaya bırakınız. Sütün sıcaklığı daha da düştüğü yani elinizi yakmayacak seviyeye geldiği zaman ideal hale gelmiş demektir. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar mayayı ilave ediniz. İçerisinde yoğurt olduğu için pıhtı hemen oluşmaya başlayacaktır. Hemen ardından tencerenin üzerine kapağını kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriniz. Eğer mayanız keskinse yaklaşık 20 dakika içerisinde peyniriniz tamamen pıhtı kıvamını alacaktır. Bazen peynir mayaları keskin olamayabiliyor bu nedenle 1-2 saat kadar bekleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde peynir nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN