Bezeli pay tarifi

Bezeli pay malzemeler

2 yumurta sarısı

1/2 paket margarin

1/2 çay bardağı süt

1 su bardağı şeker

2,5 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

Beze hamuru

2 yumurta akı

2 çay bardağı şeker

1/2 su bardağı fındık

Bezeli pay yapılışı

Bir kaba eritip soğuttuğumuz margarini, yumurta sarılarını, şekeri, sütü alalım, mikserle yarım dk çırpalım. Kabartma tozunu ve unu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. 15-30 cm çapında bir kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıp büyüklüğünde açıp kalıba yerleştirelim. Hamurun kenarlarını 1/2 cm kadar yükseltelim. Yumurta aklarına 1 fiske tuz serpip kar haline gelene kadar mikserin düşük ayarıyla çırpalım. Çırpmaya ara vermeden şekeri azar azar ekleyelim. Yumurta akını hamurun üzerine yayalım. Üzerine kıyılmış fındık serperek 175 derece fırında yumurta akının üzeri hafifçe pembeleşip kuruyana dek pişirelim. Payı kalıbı içinde soğutup servis yapalım.