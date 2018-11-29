Bir dağ masalı tarifi

Bir dağ masalı malzemeler

5 yumurta

6 kahve fincanı un

6 kahve fincanı şeker

1/2 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı limonlu su

(1/4 limon suyu+ su)

Kreması

1 yumurta

3 su bardağı süt

4,5 çorba kaşığı un (tepeleme)

3/4 su bardağı şeker

2 paket vanilya

1 paket krem şanti

1/2 su bardağı süt

100 gr. bitter çikolata

200 gr. vişne veya frambuaz

1/2 su bardağı vişne suyu

(pastayı ıslatmak için hazır veya vişne kompostosu suyu)

Bir dağ masalı yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte, beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. 1/4 limon suyunun üzerine su ekleyip suyu bir çay bardağına tamamlayalım. Limonlu suyu, kakaoyu, kabartma tozunu, limon kabuğu rendesini, elenmiş unu çırpma kabına alıp mikserin düşük ayarıyla veya çırpma teliyle karıştıralım.Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup ikiye keselim. Büyük bir kasenin içini şeffaf folyoyla kaplayalım. Hastanın bir parçasının kesik yüzeyini fırça yardımıyla vişne suyuyla ıslatarak kasenin içine yerleştirip pasta parçasını çukurlaştırarak kase şeklii almasını sağlayalım. Tencereye unu, şekeri, sütü, çırpılmış yumurtayı, vanilyaları alıp karıştıralım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak, üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp soğutalım. Krem şantiyi süt ile çırpıp koyulaştırarak soğuyan kremaya ekleyip karıştıralım. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp kremaya ekleyelim. Çikolata kırıntılarını da ekleyerek karıştıralım. Kremayı kasenin şeklini alan pasta parçasının üzerine boşaltalım. Pastanın diğer parçasını kremanın üzerine kapak gibi kapatalım. Pastayı buzlukta 4-5 saat kreması donana dek beklettikten sonra kalıbı ters çevirerek üzerindeki folyoyu çıkaralım. Üzerine kakao ekleyerek servis yapalım.