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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. ? En güzel ve en kolay Karamelli elma keki tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Karamelli elma keki tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:17
Karamelli elma keki tarifi

Karamelli elma keki malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

5 elma

1/2 su bardağı pudra şekeri

2 çorba kaşığı marmelat

Karamelli elma keki yapılışı

Elmaları soyup ince dilimlere ayıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp pudra şekerinin yarısını serpelim. Elma dilimlerini ortadan başlamak üzere hafifçe üst üste yatırarak balık sırtı şeklinde kalıba yerleştirelim. Elma dilimlerinin üzerine kalan pudra şekerini serpelim. Kalıbı hafif ateş üzerinde ara sıra çevirerek elmaların hafifçe renk değiştirip karamelleşmesini sağlayalım ve kalıbı soğutalım. Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Sıvı yağı ve sütünü ekleyip yarım dk daha çırpalım. Sıvı yağı ve sütü ekleyip yarım dk daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Hamuru elma dilimlerinin üzerine boşaltıp 190 derece fırında pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup ters çevirerekkalıbından çıkaralım. Elma dilimlerinin üzerine fırça yardımıyla marmelat sürerek servis yapalım.

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Karamelli elma keki tarifi
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