Karaorman pastası nasıl yapılır? Karaorman pastası tarifi...

Kararorman pasta malzemeler

5 yumurta

6 kahve fincanı un

6 kahve fincanı şeker

1/2 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı limonlu su

(1/4 limon suyu+ su)

Kreması

1 yumurta

4 su bardağı süt

6 çorba kaşığı un (tepeleme)

1 su bardağı şeker

2 paket vanilya

1 limon kabuğu rendesi

Çikolata örtülüğü

200 gr. bitter çikolata

50 gr. margarin

250 gr.vişne

3/4 su bardağı vişne suyu

(pastayı ıslatmak için hazır veya vişne kompostosu suyu)

(arzuya göre) ganaj çikolata (üzerine serpmek için)

Karaorman pastası yapılışı

Yumurta şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. 1/4 limon suyunun üzerine su ekleyip suyu bir çay bardağına tamamlayalım. Limon suyu, kabartma tozunu, limon kabuğu rendesini, elenmiş unu çırpma kabına alıp mikserin düşük ayarıyla veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup üçe keselim. Pastanın kesik yüzeylerini fırça yardımıyla vişne suyuyla ıslatalım. Tencereye unu, şekeri, sütü, çırpılmış yumurtayı, limon kabuğu rendesini ve vanilyaları ekleyelim. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp soğutalım. Mikserle yarım dk. çırpalım. Pastanın alt parçasının üzerine krema yayıp üzerine vişneleri sık aralıklarla dizelim. Son parçanın kesik yüzeyine de krema yayıp vişnelerin üzerine kapatalım. Kalan kremayla da pastanın üzeri ve yanlarını kapatalım. Madeni bir kabın içine rendelenmiş çikolatayı ve margarini ekleyip kabı içi su dolu başka bir tencereye oturtup kaynayan suyun sıcaklığı ile çikolatayı benmari usulü eritelim. Kalemle parşömen bir kağıda pasta yüksekliğinden 1/2 cm fazla ve pastanın çevresinden birkaç cm uzun bir dikdörtgen çizelim. Eriyen çikolatayı spatula yardımıyla dikdörtgenin dışına taşmayacak şekilde kağıdın üzerine yayalım. Parşömen kağıdı bu haliye pastanın etrafına saralım. Çikolata sertleşene dek pastayı buzdolabında beklettikten sonra kağıdı çıkaralım. Pastanın üzerine arzuya göre ganaj çikolatayı kazıyarak elde ettiğimiz çikolata parçalarını serpelim. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.