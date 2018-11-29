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Meyveli jöleli pasta tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz.? En güzel ve en kolay Meyveli jöleli pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Meyveli jöleli pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:44
Meyveli jöleli pasta tarifi

Meyveli jöleli pasta malzemeler

5 yumurta

5 kahve fincanı un

5 kahve fincanı şeker

1/2 paket kabartma tozu

1 paket sarı renkli jöle (muz, ananas vb.)

muz, kivi, vişne, çilek gibi meyvelerden biri veya birkaçı

Meyveli jöleli pasta yapılışı

Yumurtaları şeker ile birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı veya çırpma teli ile karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabana un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup kalıptan çıkaralım. Jöleyi üzerinde yazan su miktarının 1/2 su bardağı eksik su ile tarifine uygun hazırlayalım. Jöleyi ıslak bezle silinmiş pasta kabına boşaltalım. Meyveleri küçük doğrayıp jöleye ekleyip karıştıralım. Jöle donana kadar kalıbı buzlukta bekletelim. Donan jöleyi buzluktan alıp kalıbı ile pastanın üzerine ters çevirelim. 1/2 saat jölenin pastaya yapışması için bu şekilde bekletip jöle kalıbını dikkatlice çıkaralım. Pastayı 4-5 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapalım.

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