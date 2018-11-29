Meyveli parfeli pasta nasıl yapılır? Meyveli parfeli pasta tarifi...

Meyveli pasta malzemeler

3 yumurta

1 çay bardağı süt

1,5 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı nişasta

Parfesi

2,5 su bardağı süt

4 çorba kaşığı un

1/2 su bardağı şeker

2 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Vişne, üzüm, kivi çilek, frambuaz gibi meyvelerden birkaçı veya biri

pudra şekeri (üzerine elemek için)

1/2 su bardağı vişne suyu (pastayı ıslatmak için hazır veya vişne kompostosu suyu

Meyveli parfeli pasta yapılışı

Yumurta aklarını sarılardan ayıralım. Yumurta aklarına bir fiske tuz serpip kar gibi olana dek mikserin düşük ayarıyla çırpalım. Ayrı bir kapta yumurta sarılarına pudra şekeri ve sütü ekleyerek yarım dk. çırpalım. Elenmiş unu, nişastayı, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyip birkaç kez karıştıralım. Yumurta aklarını da ekleyip birkaç kez karıştıralım. 25-30 cm çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Pastayı kalıbın içerisinde soğutup ikiye keselim. Büyük bir kasenin içinde şeffaf folyoyla kaplayalım.Pastanın bir parçasını kesik yüzeyini fırça yardımıyla vişne suyuyla ıslatarak kasenin içine yerleştirip pasta parçasını çukurlaştırarak kasenin şeklini almasını sağlayalım. Tencereye unu, şekeri,sütü alıp karıştıralım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp soğutalım. Kremşantiyi süt ile çırpıp koyulaştırarak soğuyan kremaya ekleyip karıştıralım. Meyveleri yarıdan kesip kremaya ekleyerek karıştıralım. Meyveli kremayı kasenin şeklini alan pasta parçasının üzerine boşaltalım. Pastanın diğer parçasını kremanın üzerine kapak gibi kapatalım. Pastayı buzlukta 4-5 saat kreması donana dek beklettikten sonra kalıbı ters çevirerek üzerindeki folyoyu çıkaralım. Üzerine pudra şekeri de ekleyerek servis yapalım.