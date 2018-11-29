Meyveli pasta tarifi

Meyveli pasta malzemeler

5 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

5 kahve fincanı un

1/2 paket kabartma tozu

15-20 çekirdeksiz taze üzüm

1 elma

5-6 kayısı

1 armut

pudra şekeri (üzerine serpmek için)

Meyveli pasta yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Sıvı yağı, elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma çırpma teli ile karıştıralım. Elmayı, armutu, kayısıları tavla zarı iriliğinde doğrayalım. Üzümleri ayıklayalım. Kek kalıbını margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltalım. Kalan hamura meyveleri ekleyip karıştıralım ve sade hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece fırında pastayı pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.