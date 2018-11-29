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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. ? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Mısır unu keki tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:16
Mısır unu keki tarifi

Mısır unu keki malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2,5 su bardağı mısır unu

1/2 su bardağı un

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

50 gr kuru üzüm

50 gr fındık

Mısır unu keki yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Yoğurdu ve sıvı yağı ekleyip yarım dk daha çırpalım. Mısır ununu,kabartma tozunu ve unu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamurun üçte birini kalıba boşaltalım. Kalan hamura üzümleri ve iri dövülmüş fındıkları ekleyip karıştırarak sade hamurun üzerine boşaltalım. 190 derece fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup servis yapalım.

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Mısır unu keki tarifi
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