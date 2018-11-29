Pastacık tarifi

Pastacık malzemeler

10 tane milföy hamuru (kare)

1 yumurta

3 su bardağı süt

4,5 çorba kaşığı un

1,5 su bardağı şeker

2 paket vanilya

pudra şekeri (üzerine elemek için)

Pastacık yapılışı

Milföy hamurlarını merdane ile hafifçe inceltelim, yarıdan kesip çatalla 7-8 yerinden delelim. Milföy parçalarını yağlanmış fırın kabına dizelim. 200 derece ısılı fırında milföy hamurlarını üzeri pembeleşene dek pişirelim. Tencereye çırpılmış yumurtayı, unu, şekeri, sütü ve vanilyayı alıp karıştıralım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp mikserle yarım dk çırpalım ve soğutalım. Milföy parçalarının aralarına kremayı yayarak 3 milföy parçasını üst üste yerleştirip küçük pastacıklar oluşturalım. Pastaların üzerine pudra şekeri eleyerek buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.