Satranç pastası tarifi

Satranç pastası malzemeler

3 su bardağı süt

1 kakaolu hazır pandispanya

1 sade hazır pandispanya

3/4 su bardağı meyveli veya sade gazoz

1 kakaolu puding

50 gr çikolata

hindistan cevizi (üzerine serpmek için)

Satranç pastası yapılışı

Pudingi, üzerindeki tarife uygun olarak pişirerek sıcakken içine kırılmış çikolatayı ekleyip karıştıralım. Kakaolu ve sade pandispanyanın 1 katının kesik yüzeylerini gazozla fırça yardımı ile ıslatalım. Her iki pandispanyanın da ortasına koyup kaselerin kenarlarını keskin bir bıçakla kesip çıkartalım. Pandispanyaların ortalarından çıkan yuvarlak parçayı ayıralım. Kakaolu pandispanyanın ortalasındaki boşluğa beyaz pandispanyadan çıkan yuvarlak parçayı oturtalım. Beyaz pandispanyanın ortasındaki boşluğa ise kakaolu pandispanyadan çıkan yuvarlak parçayı oturtalım. Beyaz pandispanyanın üzerine pudingin yarısını sürüp üzerine kakaolu pandispanyayı yerleştirelim. Kalan pudingle pastanın yanlarını ve üzerini kapatalım.Pastanın üzerine hindistan cevizi serperek buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.