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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. ? En güzel ve en kolay Şeftalili kremalı pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel ...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:17
Şeftalili kremalı pasta tarifi

Şeftalili kremalı pasta malzemeler

4 yumurta

4 kahve fincanı un

4 kahve fincanı ieler

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

100 gr fıstık

1 orta boy şeftali

Şeftali sosu

1,5 su bardağı şeftali suyu

3 çorba kaşığı nişasta

1/2 çay bardağı şeker

pudra şekeri

Şeftalili kremalı pasta yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyip mikserin düşük ayarıyla veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Dövülmüş fıstıkları kalıbın tabanına serperek üzerine hamuru boşaltalım. Önceden ısıtılmış 190 derece ısılı fırında pastayı pişirelim. Pastayı kalıbın içinde soğutarak ikiye keselim. Tencereye şeftali suyunu, şekeri, nişastayı alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz oluncaya dek pişirelim. Şeftali sosunu ateşten alıp içine kabuğunu soyarak rendelediğimiz 1 şeftaliyi ekleyip karıştıralım. Pastanın üst katının kesik yüzeyine şeftali sosunu yayalım. Pastanın fıstıklı yüzeyini çevirip üzerine şeftali sosu yaydığımız pasta katı üzerine oturtarak üzerine pudra şekeri eleyelim. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.

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Şeftalili kremalı pasta tarifi
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