Vişneli pasta tarifi

Vişneli pasta malzemeler

3 yumurta

1/2 çay bardağı süt

1 su bardağı un

1/2 su bardağı nişasta

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı vişne suyu

Kreması

1 paket labne peyniri

1/2 paket krema (100 gr)

3/4 su bardağı şeker

5 çorba kaşığı çokokrem

1/2 gr vişne

Vişne pastası yapılışı

Yumurta aklarını sarılardan ayıralım. Yumurta aklarına bir fiske tuz serpip kar haline gelene dek mikserin düşük ayarıyla çırpalım. Ayrı bir kapta yumurta sarılarına pudra şekeri ve sütü ekleyerek yarım dk çırpalım. Elenmiş unu, nişastayı, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyip çırpma teliyle veya mikserin düşük ayarıyla karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece fırında pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup ikiye keselim. Pastanın kesik yüzeylerini fırça yardımıyla vişne suyuyla ıslatalım. Bir kaba labne peynirini, kremayı, şekeri, çokokremi ekleyip mikserle yarım dk çırpalım. Kremayı pastanın alt ve üst parçalarının kesik yüzeylerine sürelim. Alt parçanın üzerine vişneleri aralıksız dizip üst parçasını oturalım. Kalan kremayla pastanın üzerini kapatalım. Kremanın üzerine de vişneleri sık aralıklarla dizip pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.