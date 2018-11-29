Vişneli ve labneli pasta tarifi

Vişneli ve labneli pasta malzemeler

1 ader hazır pandispanya (sade veya kakaolu)

Vişne sosu

1 su bardağı vişne suyu

1/2 çay bardağı şeker

1,5 çorba kaşığı mısır nişastası

250 gr. vişne

Kreması

3/4 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

1 paket labne peyniri (200 gr)

1/2 limon suyu

1 limon kabuğu rendesi

1/2 paket krem şanti

Vişneli ve labneli pasta yapılışı

Tencereye mısır nişastasını, vişne suyunu ve şekeri alıp karıştıralım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Sosu ateşten alalım. İçine çekirdekleri çıkarılmış vişnelerin yarısını ekleyerek soğuyana dek karıştıralım. Ayrı bir kaba labne peyniri, şekeri, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini ekleyip mikserle bir dakika çırpalım. Krem şantiyi ayrı bir kapta süt ile çırparak koyulaştıralım. Krem şantiyi labne peynirine ekleyip karıştıralım. Pandispanyanın alt katının üzerine vişne sosunu yayalım. Üzerine pandispanyanın üst katını oturtalım. Pandispanyanın üzerine ve yanlarına labneli krema ile kapatalım. Kremanın üzerine kalan vişneleri dizelim. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.