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Balkabaklı Piramit pasta tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. Balkabaklı Piramit pasta nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Balkabaklı Piramit pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Balkabaklı Piramit pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:02
Balkabaklı Piramit pasta tarifi

Balkabaklı Piramit pasta malzemeler

2 paket bisküvi (petit beure)

1/2 kg. şeker

1/2 kg. balkabağı (soyulmuş)

2 muz

7-8 kişilik

Yapılışı

Tencereye soyulmuş balkabağı dilimlerini alalım, üzerine şeker serpelim.Balkabağını kendi bıraktığı su iyive yumuşayana kadar pişirelim.Tencereyi ateşten aldıktan sonra kabakları ezerek püre haline getirelim.Şeffaf folyoyu serelim.Enine ve boyuna 3'er sıra olmak üzere 9 bisküvinin kaplayacağı alana biraz kabak püresi yayalım.Üzerine tekrar kabak püresi sürüp 9 bisküvi dizelim.Üzerlerine tekrar kabak püresi sürüp 9 bisküvi dizelim. Üzerlerine tekrar kabak püresi sürüp bu kez sadece yanlardaki bisküvilerin üzerine bisküvi ve kabak püresi ve tekrar bisküvi dizelim. (Yani ortadaki bölümde 2 kat, yan bölümlerde 4 kat bisküvi olacak) En son dizdiğimiz bisküvilerin ortasına muzları yerleştirelim.Şeffaf folyonun yan kenarlarını üstte toplayıp bisküvilerin piramit şekli almasını sağlayalım.Pastayı buzlukta donana dek birkaç saat beklettikten sonra üzerindeki şeffaf folyoyu çıkarıp dilimleyerek servis yapalım.

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Balkabaklı Piramit pasta tarifi
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