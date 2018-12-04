Çikolatalı Kedidili Pastası tarifi

Çikolatalı Kedidili Pastası malzemeler

3 yumurta

4 su bardağı süt

3,5 kahve fincanı un

2 su bardağı şeker

2 paket vanilyala

5 çorba kaşığı kakao

350 gr. kedidili bisküvi

hindistan cevizi veya çikolata rendesi

7-8 kişilik

Yapılışı

Tencere unu,şekeri,kakaoyu,sütü alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim.Kremayı ateşten alıp vanilyaları ekleyelim.Mikserle yarım dk. çırpalım ve soğutalım.Kremanın içine yumurtaları tek tek ve çırpmaya devam ederek ekleyelim.Köşeli bir kalıba kedidili bisküvileri 1 sıra halinde dizelim.Kremanın yarısını bisküvilerin üzerine yayalım.Üzerini tekrar bir kedidili bisküvilerini dizelim.Üzerine kalan kremayı yayalım.Kremanın üzerine hindistan cevizi veya çikolata rendesi serpelim.Pastayı buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.