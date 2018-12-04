Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Kakaolu Peksimet Pastası tarifi

tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Kakaolu Peksimet Pastası tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Kakaolu Peksimet Pastası tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 16:56
Kakaolu Peksimet Pastası tarifi
Kakaolu Peksimet Pastası malzemeler

1 paket etimek

Kreması

1 yumurta

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

2 paket vanilya

3 çorba kaşığı kakao

100 gr. bitter çikolata

Şerbeti

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1/4 limon suyu

7-8 kişilik

Yapılışı

Etimekleri köşeli bir kalıba bir sıra halinde dizelim. Şerbeti için, suyla şekeri 5 dk. kaynatalım.İnmesine yakın limon suyu ekleyip ateşten alarak ılıtalım ve etimeklerin üzerine gezdirelim.Tencereye yumurtayı, unu, şekeri,vanilyaları, kakaoyu ve sütü alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim.Kremayı ateşten alıp mikserle yarım dk. çırparak etimeklerin üzerine yayalım. Kremanın üzerine rendelenmiş çikolata serpelim.Pastayı buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kakaolu Peksimet Pastası tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN