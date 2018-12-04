Kakaolu Peksimet Pastası tarifi

1 paket etimek

Kreması

1 yumurta

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

2 paket vanilya

3 çorba kaşığı kakao

100 gr. bitter çikolata

Şerbeti

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1/4 limon suyu

7-8 kişilik

Yapılışı

Etimekleri köşeli bir kalıba bir sıra halinde dizelim. Şerbeti için, suyla şekeri 5 dk. kaynatalım.İnmesine yakın limon suyu ekleyip ateşten alarak ılıtalım ve etimeklerin üzerine gezdirelim.Tencereye yumurtayı, unu, şekeri,vanilyaları, kakaoyu ve sütü alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim.Kremayı ateşten alıp mikserle yarım dk. çırparak etimeklerin üzerine yayalım. Kremanın üzerine rendelenmiş çikolata serpelim.Pastayı buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.