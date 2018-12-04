Kremalı Peksimet Pastası tarifi

1 paket etimek

Kreması

1 yumurta

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (silme)

1/2 su bardağı şeker

2 paket vanilya

1/2 su bardağı süt (krem şanti için)

1/2 paket krem şanti

hindistan cevizi

Şerbeti

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1/4 limon suyu

7-8 kişilik

Yapılışı

Etimekleri köşeli bir kalıba sıra halinde dizelim.Şerbeti için,suyla şekeri 5 dk. kaynatalım.İnmesine yakın limon suyu ekleyip ateşten alarak ılıtalım ve etimeklerin üzerine gezdirelim.Tencereye yumurtayı,unu,şekeri,vanilyaları ve sütü alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim.Kremayı ateşten alıp soğutalım.Krem şantiyi 1/2 su bardağı süt ile çırparak koyulaştıralım.Soğuyan kremaya ekleyelim ve mikserle yarım dk. çırparak kremayı etimeklerin üzerine yayalım.Kremanın üzerine hindistan cevizi serpelim.Pastayı buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.