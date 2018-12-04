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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Muzlu Bisküvi Pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Muzlu Bisküvi Pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:02
Muzlu Bisküvi Pasta tarifi

Muzlu Bisküvi Pasta malzemeler

1-1,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

1/2 kg. muz

2 paket yulaflı bisküvi

Kreması

2 yumurta

1 su bardağı sıcak süt

1/2 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 paket kakaolu bisküvi

7-8 kişilik

Yapılışı

Bisküvileri küçük kıralım.Sütü ılıtıp şeker ekleyerek karıştıralım.Ilık,şekerli sütü bisküvilerin üzerine gezdirip bisküvileri çatalla ezelim. Muzları ezerek bisküvi hamuruna ekleyip karıştıralım.(Robot yardımı ile gerçekleştirilebilir) Yuvarlak bir kalıbın içini şeffaf folyoyla kaplayalım.Kalıbın içine muzlu bisküvi hamurunu bastırarak yerleştirelim.Pastayı buzlukta birkaç saat bekletelim.Bu arada kremayı hazırlayalım.Yumurtaları şekerle birlikte yarım dk çırpalım.Ayrı bir kapta kakaolu bisküviye sıcak sütü ve kakaoyu ekleyip ezelim.Soğuyunca içine yumurtaları ekleyip mikserle yarım dk daha çırpalım.Pastayı buzluktan alıp üzerindeki folyoyu çıkartıp dilimleyelim.Dilimlerin üzerine kakaolu krema gezdirip servis yapalım.

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