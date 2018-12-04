Muzlu Peksimet Pasta tarifi

Muzlu Peksimet Pasta malzemeler

3 su bardağı süt

1 paket muzlu puding

1 paket etimek

3 muz

Şerbeti

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1/4 limon suyu

7-8 kişilik

Yapılışı

Etimekleri köşeli bir kalıba bir sıra halinde dizelim.Şerbeti için, suyla şekeri 5 dk. kaynatalım.İnmesine yakın limon suyu ekleyip ateşten alarak ılıtalım ve etimeklerin üzerine gezdirelim. Tencereye pudingi ve sütü alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Pudingi ateşten alıp mikserle yarım dk. çırparak etimeklerin üzerine yayalım. Muzların kararmaması için fırça yardımıyla üzerlerine limon suyu sürelim.Pastayı bozdolabında birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.