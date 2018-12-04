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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Muzlu Peksimet Pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Muzlu Peksimet Pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 16:55
Muzlu Peksimet Pasta tarifi

Muzlu Peksimet Pasta malzemeler

3 su bardağı süt

1 paket muzlu puding

1 paket etimek

3 muz

Şerbeti

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1/4 limon suyu

7-8 kişilik

Yapılışı

Etimekleri köşeli bir kalıba bir sıra halinde dizelim.Şerbeti için, suyla şekeri 5 dk. kaynatalım.İnmesine yakın limon suyu ekleyip ateşten alarak ılıtalım ve etimeklerin üzerine gezdirelim. Tencereye pudingi ve sütü alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Pudingi ateşten alıp mikserle yarım dk. çırparak etimeklerin üzerine yayalım. Muzların kararmaması için fırça yardımıyla üzerlerine limon suyu sürelim.Pastayı bozdolabında birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.

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Muzlu Peksimet Pasta tarifi
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