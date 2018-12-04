Neskafeli Kedidili pasta tarifi

Neskafeli Kedidili pasta malzemeler

3 yumurta

1/2 su bardağı süt

1 paket krem şanti

1/2 su bardağı şeker

250 gr. kedidili bisküvi

hindistan cevizi

Bisküvileri ıslatmak için ;

1 su bardağı süt

2 tatlı kaşığı neskafe

1/2 çorba kaşığı şeker

7-8 kişilik

Yapılışı

Yumurtaları,şekerle yarım dk. çırpalım.Ayrı bir kapta krem şantiyi süt ile çırparak koyulaştıralım.Yumurtaları krem şantiye ekleyip yarım dk. daha çırpalım. 1 bardak sıcak süte neskafeyi ve şekeri ekleyip karıştıralım ve soğutalım.Kedidili bisküvileri neskafeli süte batırıp çıkardıktan sonra köşeli bir kalıba bir sıra halinde dizelim.Kremanın yarısını bisküvilerin üzerine yayıp üzerine tekrar bir sıra ıslatılmış kedidili bisküvi dizelim.Üzerine kalan kremayı yayalım.Kremanın üzerine hindistan cevizi serpelim.Pastayı buzlukta birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım. (Kedidili bisküvi yerine bebe bisküvisi kullanabilirsiniz)