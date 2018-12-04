Piramit pasta tarifi

Piramit pasta malzemeler

2 paket bisküvi (petit beure)

Kreması

1 yumurta

50 gr. margarin

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

9 çorba kaşığı şeker

2 paket vanilya

2 çorba kaşığı kakao

1/4 limon suyu

1 limon kabuğu rendesi

2 muz

7-8 kişilik

Yapılışı

Tencereye şekeri,unu,kakaoyu,çırpılmış yumurtayı,sütü ekleyelim.Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim.Kremayı ateşten alıp soğutalım.İçine limon suyunu ve limon kabuğu rendesini,etirilmemiş margarini,vanilyaları ekleyelim.Mikserle 1 dk. çırpalım.Şeffaf folyoyu serelim.Enine ve boyuna üçer sıra olmak üzere 9 bisküvinin kaplayacağı alana biraz krema yayalım. Üzerine, enine 3 boyuna 3 sıra olacak şekilde 9 bisküvi yerleştirelim.Üzerine krema sürüp tekrar 9 bisküviyi dizelim.Tekrar krema sürüp bu kez sadece yanlardaki bisküvilerin üzerine bisküvi ile krema ve tekrar bisküvi dizelim.(Yani orta bölümde 2 kat,yan bölümlerde 4 kat bisküvi olacak) En son dizdiğimiz bisküvilerin üzerine tekrar krema yerleştirelim.Şeffaf folyonun yan kenarlarını üstte toplayıp bisküvilerin piramit şeklini almalarını sağlayalım.Pastayı buzlukts donana kadar birkaç saat beklettikten sonra üzerindeki şeffaf folyoyu çıkarıp dilimleyerek servis yapalım.