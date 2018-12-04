Üzümlü Piramit Pasta tarifi

Üzümlü Piramit Pasta malzemeler
2 paket kakaolu bisküvi
50 gr. margarin
1,5 çay bardağı süt
1 çay bardağı pudra şekeri
2 paket vanilya
2 çorba kaşığı kakao
50 gr. iri dövülmüş fındık
50 gr. kuru üzüm
7-8 kişilik
Yapılışı
Bisküvileri küçük kıralım.Bir kapta eritip soğuttuğumuz margarini,vanilyaları,kakaoyu,sütü,pudra şekerini karıştıralım.İçine kırılmış bisküvileri,iri dövülmüş fındığı,kuru üzümleri ekleyip karıştıralım.Şeffaf folyoyu yayalım.Karışımı uzun bir şekilde folyonun üstüne boşaltalım.Folyonun yan kenarlarını üstte toplayıp bisküvili malzemenin piramit şekli almasını sağlayalım.Pastayı buzlukta donana kadar birkaç saat beklettikten sonra üzerindeki şeffaf folyoyu çıkartıp dilimleyerek servis yapalım.