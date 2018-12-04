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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Üzümlü Piramit Pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Üzümlü Piramit Pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:02
Üzümlü Piramit Pasta tarifi

Üzümlü Piramit Pasta malzemeler

2 paket kakaolu bisküvi

50 gr. margarin

1,5 çay bardağı süt

1 çay bardağı pudra şekeri

2 paket vanilya

2 çorba kaşığı kakao

50 gr. iri dövülmüş fındık

50 gr. kuru üzüm

7-8 kişilik

Yapılışı

Bisküvileri küçük kıralım.Bir kapta eritip soğuttuğumuz margarini,vanilyaları,kakaoyu,sütü,pudra şekerini karıştıralım.İçine kırılmış bisküvileri,iri dövülmüş fındığı,kuru üzümleri ekleyip karıştıralım.Şeffaf folyoyu yayalım.Karışımı uzun bir şekilde folyonun üstüne boşaltalım.Folyonun yan kenarlarını üstte toplayıp bisküvili malzemenin piramit şekli almasını sağlayalım.Pastayı buzlukta donana kadar birkaç saat beklettikten sonra üzerindeki şeffaf folyoyu çıkartıp dilimleyerek servis yapalım.

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Üzümlü Piramit Pasta tarifi
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