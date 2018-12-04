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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Vişneli Krep tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Vişneli Krep tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:03
Vişneli Krep tarifi

Vişneli Krep malzemeler

3 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

2 su bardağı un

Krepin iç malzemesi ;

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı vişne suyu

1 su bardağı vişne (taze veya dondurulmuş)

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin (30gr.)

7-8 kişilik

Yapılışı

Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım.Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Bir tavada tereyağını eritelim.Vişneleri,pudra şekerini ve vişne suyunu ekleyerek 2-3 dk. pişirelim.Krep hamurlarının üzerine 1 çorba kaşığı vişne sosu yayalım ve hamurları dörde katlayalım.Üzerlerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.

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Vişneli Krep tarifi
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