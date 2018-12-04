Vişneli Peksimet Pasta tarifi

Vişneli Peksimet Pastası malzemeler

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

250 gr. vişne (taze veya dondurulmuş)

1,5 paket etimek

100 gr. kaymak (arzuya göre)

Yapılışı

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp tencereye alalım.Şeker ve su ekleyip kaynatarak ateşten alıp ılıtalım. Etimekleri köşeli bir kalıba bir sıra halinde dizelim.Üzerlerine vişne şerbetini taneleriyle birlikte gezdirelim.Kalan etimekleri üzerine dizelim.Üzerlerine tekrar vişne şerbetini taneleriyle birlikte gezdirelim.Kalan etimekleriüzerine dizelim.Tatlıları buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra arzuya göre üzerine kaymak ilave ederek servis yapalım.