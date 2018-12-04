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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Vişneli Peksimet Pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Vişneli Peksimet Pasta tarifi... Giriş Tarihi: 30.11.2018 13:48 G

Giriş Tarihi: 4.12.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 16:57
Vişneli Peksimet Pasta tarifi

Vişneli Peksimet Pastası malzemeler

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

250 gr. vişne (taze veya dondurulmuş)

1,5 paket etimek

100 gr. kaymak (arzuya göre)

Yapılışı

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp tencereye alalım.Şeker ve su ekleyip kaynatarak ateşten alıp ılıtalım. Etimekleri köşeli bir kalıba bir sıra halinde dizelim.Üzerlerine vişne şerbetini taneleriyle birlikte gezdirelim.Kalan etimekleri üzerine dizelim.Üzerlerine tekrar vişne şerbetini taneleriyle birlikte gezdirelim.Kalan etimekleriüzerine dizelim.Tatlıları buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra arzuya göre üzerine kaymak ilave ederek servis yapalım.

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Vişneli Peksimet Pasta tarifi
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