İki Renkli Bisküvili pasta tarifi

İki Renkli Bisküvili pasta malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı süt (puding için)

1/2 su bardağı süt (krem şanti için)

1 paket krem şanti

1/2 çay bardağı şeker

2 paket kakaolu bisküvi (kare bisküvi)

1/2 paket kakaolu puding

2 muz

hindistan cevizi veya çikolata rendesi

7-8 kişilik

Yapılışı

Yumurtaları şekerle yarım dk. çırpalım.Ayrı bir kapta krem şantileri süt ile çırparak koyulaştıralım.Krem şantiye yumurtaları ekleyip yarım dk daha çırpalım.Köşeli bir kalıba bir sıra bisküvi dizelim.Üzerine kremanın yarısını yayalım.Muzları dilimleyip kremanın üzerine dizelim.Üzerine tekrar bir sıra bisküvi dizelim.Bisküvilerin üzerine kalan kremayı yayalım.Tekrar bisküvi dizelim.Tencereye 1/2 paket kakaolu pudingi ve sütü alalım.Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim.Kremayı ateşten alıp mikserle yarım dk. çırparak bisküvilerin üzerine yayalım.Üzerine hindistan cevizi rendesi veya hindistan cevizi serperek buzlukta birkaç saat donana kadar beklettikten sonra dilimleyip servis yapalım.