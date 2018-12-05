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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Vişneli Puding Pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Vişneli Puding Pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 15:17
Vişneli Puding Pasta tarifi

Vişneli Puding Pasta malzemeler

3 yumurta

10 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı + 2 çorba kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 limon kabuğu rendesi

1 su bardağı vişne (taze veya dondurulmuş)

1 limon veya portakal kabuğu rendesi

(arzuya göre) vişne sosu

1 çorba kaşığı şeker

1 su bardağı vişne suyu

1,5 çorba kaşığı mısır nişastası (tepeleme)

7-8 kişilik

Yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım.Sıvı yağı ekleyerek yarım dk. daha çırpalım.Limon kabuğu rendesini,elenmiş unu,kabartma tozunu ekleyelim.Mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım.Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim.Hamuru kalıba boşaltalım.Kalıbın üzerini alüminyum folyo ile kapatalım.Kalıbı,içine su doldurduğumuz derin bir fırın kabına oturtalım.Önceden ısıtılmış 250 derece ısılı fırında pudingi pişirelim.Pudingin ortasına kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edelim.Pudingi fırından alıp kabında soğutarak çıkarıp dilimleyelim.Arzuya göre vişne sosu ile servis yapalım.

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Vişneli Puding Pasta tarifi
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