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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Cevizli kurabiye tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Cevizli kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 6.12.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 17:31
Cevizli kurabiye tarifi

Cevizli kurabiye tarifi

2 yumurta (1 yumurtanın akı ayrılır)

1 paket margarin

3 çorba kaşığı süt

4 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz

şeker (üzerine serpmek için)

Cevizli kurabiye yapılışı

Hamur yoğuracağımız kaba unu alalım. Unun ortasını açıp yumuşamış margarini, yumurtaları, şekeri, sütü iri dövülmüş cevizi ve kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar kopararak yuvarlak şekiller verelim. Hamurların bir yüzüne yumurta akını sürüp şeker serpelim. Hamurları margarinle yağlanmış fırın kabına dizip önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri açık pembe renk alana dek pişirelim.

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Cevizli kurabiye tarifi
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