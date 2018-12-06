Örgülü kayısılı kurabiye tarifi

Örgülü kayısılı kurabiye malzemeler

2 yumurta

1 paket margarin veya tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

İçine

1 yumurta akı

1/2 su bardağı şeker

1 su bardağı kuru kayısı

1 su bardağı fındık veya ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı marmelat (üzeri için)

Örgülü kayısılı kurabiye yapılışı

Kuru kayısıları tavla zarı iriliğine doğrayalım. İri dövülmüş fındığı, tarçını, şekeri ve çırpılmış yumurta akını ekleyelim ve karıştırarak bekletelim. Hamur yoğuracağımız kaba yumuşamış margarini, şekeri, yumurtaları yoğurdu ekleyip krem haline gelene dek yoğuralım. Unu ve kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. Hamurdan yumurta iriliğinde parçalar koparıp merdane ile 0,5 mm kalınlığında açalım. Bir tatlı kasesini hamurun üzerine yatıralım. Boçak yadımıyla hamurdan yuvarlak parçalar keselim. Kesilen hamurların orta bölümüne kayısılı içi yerleştirelim. Kenarlarda kalan bölüme verev ve ince kesikler yaparak kanatlar oluşturalım. Kesiklerle oluşturduğumuz kanatları üste doğru çevirerek karşılıklı çapraz olarak kapatalım. Hamurları margarinle yağlanmış fırın kabına dizelim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kurabiyeleri üzeri açık pembe renk alana dek pişirelim.