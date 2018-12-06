Sarığı burma tarifi

Sarığı burma malzemeler

2 yumurta

1 yumurta akı (üzerine sürmek için)

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 çay bardağı süt

4 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker (hamur için)

şeker (üzerine serpmek için)

1 paket kabartma tozu

İçine

1 su bardağı şeker

200 gr ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Sarığı burma yapılışı

Hamur yoğuracağımız kaba yumurtaları, sütü, sıvı yağı, şekeri ekleyip çırpalım. Unu ve abartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. Hamurun üzerine nemli bir bez örterek 15 dk dinlendirelim. Bu arada iç harcını hazırlayalım. Cevizi, şekeri, tarçını bir kapta karıştıralım. Hamurdan yumurta iriliğinde parçalar kopararak beze yapalım. Bezeleri unlanmış bir zeminde 0.1 mm inceliğinde açalım. Yufkanın üzerine cevizli içi serpiştirerek oklavayla dolayıp saralım ve yufkanın iki ucundan büzdürerek oklavayı çekip çıkaralım. Yufkadan 15 cm eninde parçalar keselim. Kestiğimiz her parçayı ucundan tutup dolayarak yuvarlak bir şekil verelim. Hamurları margarinle yağlanmış fırın kabına dizelim. Üzerlerine çırplılmış yumurta akı sürerek şeker serpelim. Isıtılmış 190 derece fırında kurabiyeleri üzerleri açık pembe renk alana dek pişirelim.