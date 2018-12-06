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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. ? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Tarçınlı kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 6.12.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 17:35
Tarçınlı kurabiye tarifi

Tarçınlı kurabiye malzemeler

2 yumurta sarısı

150 gr margarin

2,5 su bardağı un

1,5 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 paket kabartma tozu

tarçın ve pudra şekeri (üzerine serpmek için)

Tarçınlı kurabiye yapılışı

Hamur yoğuracağımız kaba yumurta sarılarını, pudra şekerini ve yumuşamış margarini ekleyip krem haline gelene dek yoğuralım. Unu, tarçını, kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekiller verelim. Hamurları margarinle yağlanmış fırın kabına dizelim. Isıtılmış 190 derece fırında kurabiyelerin üstü beyaz kalacak şekilde pişirelim. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra üzerlerine pudra şekeri ile karıştırılmış tarçını ekleyelim.

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Tarçınlı kurabiye tarifi
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