Vişneli pastacıklar tarifi

Vişneli pastacıklar malzemeler

4 yumurta

100 gr margarin veya tereyağı

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

Kreması

1 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı margarin

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

1/2 su bardağı şeker

2 paket vanilya

Vişne sosu

1 su bardağı vişne suyu

1,5 çorba kaşığı nişasta

1/2 su bardağı şeker

250 gr vişne

Vişneli pastacıklar yapılışı

Tencereye margarini ve suyu ekleyip kaynatalım. Margarin eridiğinde unu ekleyip hızla ve sürekli bir şekilde karıştırarak koyu bir kıvama gelene dek pişirelim. Tencereyi ateşten alıp hamuru soğutalım. Yumurtaları teker teker ve yoğurmaya devam ederek ekleyip özlü bir hamur yoğuralım. Elimizi hafifçe yağlayıp hamurdan ceviz iriliğinde parçalar kopararak yuvarlak şekiller verelim. Hamurları margarinle yağlanmış fırın kabına dizelim. Hamurları önceden ısıtlmış 140 derece fırında üstü pembeleşip kuruyana dek pişirerek fırından alalım. Tencereye yumurta sarısını, sütü unu ve şekeri ekleyip ağır ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp içine vanilyayı ekleyelim. Margarini eritmeden ekleyip yarım dk çırparak bekletelim. Bu arada vişne sosunu hazırlayalım. Bir tencereye vişne suyunu, nişastayı, şekeri ekleyip ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişrip ateşten alalım. Pastaları sandviç ekmeği gibi bir yçlarını koparmadan ortada ikiye ayıralım. Aralarına hazırladığımız kremayı sürelim. Kremanın üzerine 2 viişne yerleştirelim. Pastaların üzerine vişne sosunu gezdirelim Vişneli pastacıkları buzdolabında 4-5 saay bekleterek sservis yapalım.