Alinazik kebabı nasıl yapılır? Alinazik kebabı tarifi...

Alinazik kebabı nasıl yapılır?

ALİNAZİK KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Bir adet patlıcan

160 gr orta yağlı kıyma

Üç yemek kaşığı Süzme yoğurt

Bir adet küçük diş sarımsak

yarım çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşı tereyağı

Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

ALİNAZİK KEBABI YAPILIŞI

Önce patlıcanı 15 dakika közde pişirin. Kıymayı közde ya da tavada pişirdikten sonra patlıcan sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Daha sonra tabağa serin ve üstüne hafif su ile çırpılmış yoğurdu ekleyin közde ya da tavada pişmiş kıymayı üstüne dağıtın en son tereyağını eritip kırmızı toz biber ve karıştırıp üstüne gezdirin.

@RamazanBingöl