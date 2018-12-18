Alinazik kebabı nasıl yapılır? Alinazik kebabı tarifi...

Alinazik kebabı nasıl yapılır?
ALİNAZİK KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:
Bir adet patlıcan
160 gr orta yağlı kıyma
Üç yemek kaşığı Süzme yoğurt
Bir adet küçük diş sarımsak
yarım çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşı tereyağı
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
ALİNAZİK KEBABI YAPILIŞI
Önce patlıcanı 15 dakika közde pişirin. Kıymayı közde ya da tavada pişirdikten sonra patlıcan sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Daha sonra tabağa serin ve üstüne hafif su ile çırpılmış yoğurdu ekleyin közde ya da tavada pişmiş kıymayı üstüne dağıtın en son tereyağını eritip kırmızı toz biber ve karıştırıp üstüne gezdirin.
@RamazanBingöl