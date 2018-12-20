Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye tarifi...

ZENCEFİLLİ KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram margarin

2/3 su bardağı esmer şeker

1'er çay kaşığı tarçın, toz zencefil ve toz karanfil

Bir tutam tuz

2 su bardağı un

1 çorba kaşığı su

ZENCEFİLLİ KURABİYE YAPILIŞI

Margarin ve esmer şekeri yoğurup, esmer şekeri iyice yedirin. Tarçın, zencefil, karanfil, su, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, kalıpla küçük şekiller çıkarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.