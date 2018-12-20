Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye tarifi...

ZENCEFİLLİ KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
125 gram margarin
2/3 su bardağı esmer şeker
1'er çay kaşığı tarçın, toz zencefil ve toz karanfil
Bir tutam tuz
2 su bardağı un
1 çorba kaşığı su
ZENCEFİLLİ KURABİYE YAPILIŞI
Margarin ve esmer şekeri yoğurup, esmer şekeri iyice yedirin. Tarçın, zencefil, karanfil, su, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, kalıpla küçük şekiller çıkarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.