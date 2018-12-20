Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye tarifi...

Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? ...

Yılbaşında en çok tercih kurabiye çeşitlerinden biri zencefilli kurabiyedir. Hem istediğiniz şekli verebilmeniz açısından hem de lezzeti açısından yılbaşında sevdiklerinize zencefilli kurabiye ile güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Peki zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 20.12.2018 15:10
Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye tarifi...

ZENCEFİLLİ KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram margarin
2/3 su bardağı esmer şeker
1'er çay kaşığı tarçın, toz zencefil ve toz karanfil
Bir tutam tuz
2 su bardağı un
1 çorba kaşığı su

ZENCEFİLLİ KURABİYE YAPILIŞI

Margarin ve esmer şekeri yoğurup, esmer şekeri iyice yedirin. Tarçın, zencefil, karanfil, su, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, kalıpla küçük şekiller çıkarın. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Zencefilli kurabiye tarifi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN