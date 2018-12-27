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nasıl yapılır? Katmer tarifi...

'in leziz tatlıları arasında yer alan tarifini sizlere sunuyoruz. Hem leziz hem de pratik katmer tarifi tatlı ihtiyacınızı karşılamaya yetecek. Peki katmer nasıl yapılır? Katmer yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte katmer tarifi...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:03
Katmer nasıl yapılır? Katmer tarifi...

KATMER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un
2 çay kaşığı tuz
1 su bardağı su

İçine:

200 gram Antep fıstığı
1 çorba kaşığı toz şeker
Tereyağı
200 gram kaymak

Süslemek için:

Antep fıstığı

KATMER YAPILIŞI

Unun üzerine su ve tuz ilave edilerek hamur haline getirin. Hamuru dört parçaya bölün. Yuvarlayıp, merdane yardımıyla genişletin. Genişleyen hamurları yağlı bir zemin üzerinde havada çevirerek ve zemine vurarak inceltin. Yufka inceliğinde açın (tercihe göre hazır yufka da kullanılabilir). Yufkanın tüm yüzeyine bir miktar tereyağı sürün ve kare olacak şekilde kenarlarını içe doğru katlayın. Üzerine bir miktar kaymak koyun. Şeker ve fıstık serpin. Tekrar kenarlarından kare olacak şekilde katlayın. 200 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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Katmer nasıl yapılır? Katmer tarifi...
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