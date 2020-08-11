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Kahvaltıların vazgeçilmezi vişneli krep nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel vişneli Krep tarifi...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:30 ABONE OL
Vişneli krep tarifi...

MALZEMELER

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı vişne suyu

1 su bardağı vişne (taze veya dondurulmuş)

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin (30gr.)

7-8 kişilik

Yapılışı

Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım.Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Bir tavada tereyağını eritelim.Vişneleri,pudra şekerini ve vişne suyunu ekleyerek 2-3 dk. pişirelim.Krep hamurlarının üzerine 1 çorba kaşığı vişne sosu yayalım ve hamurları dörde katlayalım.Üzerlerine pudra şekeri eleyerek servis yapalım.

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Vişneli krep tarifi...
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