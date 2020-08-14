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Anadolu'da özellikle düğün ve bayramlarda sofralarda mutlaka yer alan keşkek tarifini sizlere sunuyoruz! İşte leziz mi leziz ...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:12 ABONE OL
Keşkek tarifi...

MALZEMELER

  • Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday
  • 500 gram kemikli kuzu eti
  • Yeteri kadar su, tuz
  • Üzeri için: 3 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı salça
  • Karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Geniş bir tencerenin dibine kemikli kuzu etini yerleştirin ve üzerine buğdayı boşaltın. Üzerine çıkacak kadar su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte buğday ezilecek kıvama gelene kadar (arada bir karıştırıp, suyu azalmışsa sıcak su ekleyin) pişirin. Kemikli eti buğdayın içinden alın ve kemiklerinden ayırın. Buğdayı tahta bir kaşıkla macun kıvamına gelene kadar iyice ezin ve tuzunu ayarladıktan sonra servis tabağına yayıp ortasını açın. Kemiklerinden ayırdığınız eti yerleştirin. Üzeri için tereyağını eritin ve salçayı birkaç kez çevirin. Karabiber ve pulbiber ekledikten sonra keşkeğin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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Keşkek tarifi...
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